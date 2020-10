Italia-Spagna, Conte incontra Sanchez: “Recovery Fund dal 1° gennaio” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Spagna Pedro Sanchez per un incontro privato a cui ha fatto seguito, come da tradizione per incontri istituzionali di questo tipo, una conferenza stampa in cui i due leader hanno ribadito il fronte comune Italia-Spagna nei confronti dell’Unione Europea. Parlando al plurale per avvicinare la situazione dell’Italia a quella della Spagna, il premier Conte ha spiegato che “i nostri Paesi stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, situazioni critiche: vogliamo dimostrare che rispettando le regole e le precauzioni prescritte la vita, anche politica, può continuare. Proseguiamo i nostri impegni ma noi per primi ... Leggi su blogo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppeha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente dellaPedroper un incontro privato a cui ha fatto seguito, come da tradizione per incontri istituzionali di questo tipo, una conferenza stampa in cui i due leader hanno ribadito il fronte comunenei confronti dell’Unione Europea. Parlando al plurale per avvicinare la situazione dell’a quella della, il premierha spiegato che “i nostri Paesi stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, situazioni critiche: vogliamo dimostrare che rispettando le regole e le precauzioni prescritte la vita, anche politica, può continuare. Proseguiamo i nostri impegni ma noi per primi ...

Rinaldi_euro : El Pais: 'La Spagna rinuncia (per ora) ai prestiti del Recovery fund, prenderà solo le sovvenzioni. Portogallo e It… - EnricoLetta : Italia e Spagna, non più una competizione permanente ma un’alleanza strategica dentro l’UE. Per un’… - EnricoLetta : La trasformazione dell’UE iniziata con #nextgenerationeu e #RecoveryFund deve far nascere #Europadellasolidarietà.… - aliukk_ : RT @SottonaPerHobi: Raga ma cosa sta succedendo all'Italia? Vi ricordate quando mesi fa avevo pensato che sarebbe stato bello fare 100M vie… - TV7Benevento : Italia-Spagna: visita ai fori imperiali per Conte e Sanchez... -