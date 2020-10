Golf | Ryder Cup 2023 | le date dell’edizione romana slittata di un anno

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) LaCup di Roma si giocherà dal 29 all’1 ottobre. L’Ansa ha riportato ledell’edizione italiana della prestigiosa rassegna che èdi unin seguito alla pandamia. Inizialmente prevista per il 2022, infatti Europa e Stati Uniti si sfidersul percorso romano del Marco Simone& Country Club neldato che l’edizione americana a sua volta èal 2021 e non si è tenuta in questo 2020.