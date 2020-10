Dopo l’ultimatum di Conte a palestre e piscine, i Nas fanno irruzione negli impianti: controlli a tappeto (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo l’ultimatum di Conte dei 7 giorni, intimati a palestre e piscine per mettersi in regola con le normative anti-Covid, oggi i Nas hanno fatto irruzione negli impianti sportivi. Da dove, guarda caso, sono partiti i controlli a tappeto. O meglio. Per usare le parole esaustive del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, «il governo ha dato un ultimatum di sette giorni alle palestre per adeguarsi a misure che non sono state ufficialmente comunicate da nessuno. E il ministro Spadafora annuncia che venerdì verrà pubblicato un più rigido protocollo attuativo. Riducendo di fatto la possibilità di adeguarsi a sabato e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020)l’ultimatum didei 7 giorni, intimati aper mettersi in regola con le normative anti-Covid, oggi i Nas hanno fattosportivi. Da dove, guarda caso, sono partiti i. O meglio. Per usare le parole esaustive del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, «il governo ha dato un ultimatum di sette giorni alleper adeguarsi a misure che non sono state ufficialmente comunicate da nessuno. E il ministro Spadafora annuncia che venerdì verrà pubblicato un più rigido protocollo attuativo. Riducendo di fatto la possibilità di adeguarsi a sabato e ...

logaz : @vitalbaa @domanigiornale @gbponz @liberioltre @Scacciavillani @DeShindig @LorenaLVilla Detta come l'ha detta… - hypermacbeth : una volta sognavo di far l'artèsta... Ora cucino torte di mele guardando 'Non aprite quel cancello' dopo aver prep… - Montecuore : @iltirreno L' ultimatum dopo l'ultimatum? Questa storia mi ricorda al #Brexit. #UnAmoreDentro #ForzaLivorno - anninavigneto : Il #MES non lo vogliono i partiti di destra #Lega, #FdI e #M5S. Il #PD dopo l'ennesimo ultimatum di #Zingaretti su… - Troglotrading : RT @lauranaka: Scaduto ultimatum #Atlantia concede a CdP esclusiva fino a 18 ottobre per rilevare 88% in Autostrade. Fumata bianca vicina?… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’ultimatum Puteolana 1902. De Martino e Hemrick: tra annunci e nuovo allenatore sportcampania