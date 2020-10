Covid e Mes, verifica di governo dopo il 9 novembre (Di martedì 20 ottobre 2020) La verifica di governo ci sarà e riguarderà anche il Mes. Ma solo «dopo gli Stati generali del Movimento Cinque Stelle», cioè dopo il 9 novembre. Vale a dire in piena sessione di bilancio e con la seconda ondata da Covid-19 in corso. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla fine ha ceduto alla richiesta arrivata prima da Matteo Renzi e poi sostenuta anche da Nicola Zingaretti. Lo scontento del segretario Dem dopo il «no» di Conte sul Mes nella conferenza stampa di domenica sera ha portato prima a una telefonata di chiarimento e poi alla convocazione di un’altro punto stampa. Ufficialmente per illustrare la manovra con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, esponente di primo piano del Pd. Ma in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 ottobre 2020) Ladici sarà e riguarderà anche il Mes. Ma solo «gli Stati generali del Movimento Cinque Stelle», cioèil 9. Vale a dire in piena sessione di bilancio e con la seconda ondata da-19 in corso. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla fine ha ceduto alla richiesta arrivata prima da Matteo Renzi e poi sostenuta anche da Nicola Zingaretti. Lo scontento del segretario Demil «no» di Conte sul Mes nella conferenza stampa di domenica sera ha portato prima a una telefonata di chiarimento e poi alla convocazione di un’altro punto stampa. Ufficialmente per illustrare la manovra con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, esponente di primo piano del Pd. Ma in ...

