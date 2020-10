Coronavirus | Nunzia De Girolamo positiva | “Ho molti dolori | tosse e mal di testa…Il Covid c’è ed è subdolo” L’annuncio in un video

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’ex parlamentareDeè risultataal. Ad annunciarlo lei stessa con unsu Facebook fatto dall’isolamento. “Da giovedì – riferisce l’ex ministra – ero in isolamento domiciliare per proteggere la mia famiglia. Purtoppo sono dovuta andare a Benevento, mercoledì, dove ho incontrato una personaa cena che mi ha trasmesso la malattia. Venerdì ho fatto il tampone negativo, ma ieri sera ho saputo di essere. Ho, mal di testa, ho iniziato la terapia. Volevo solo farvi sapere che ilc’è ed è subdolo: tenete alta l’attenzione, mascherina ...

“Scusate se sono stata assente in questi giorni, ma da giovedì ero in isolamento domiciliare”. Comincia così il video che ha postato su Twitter Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e moglie ...L’ex ministro Nunzia De Girolamo è positiva al Covid. Lo rende noto lei stessa postando un video su Instagram. L’ex parlamentare è moglie del ministro Francesco Boccia che però è negativo ...