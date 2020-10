Coronavirus, Mattarella parla alla cerimonia di consegna delle onorificenze: “Nuovo momento difficile: affrontarlo con fiducia e capacità” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Queste onorificenze hanno un significato di fiducia per il nostro Paese che, nelle difficoltà, ha la capacità di trovare risorse umane e di impegno che gli consentono di superarle e di affrontarle”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia per la consegna delle onorificenze al Merito che si è svolta al Quirinale. “Ci troviamo nuovamente in un momento difficile. – ha aggiunto – Sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza, questo richiede di avere non soltanto le capacita’ di fronteggiarla ma anche la fiducia nelle possibilità che il nostro Paese ha di superarle e di risolverle”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “Questehanno un significato diper il nostro Paese che, nelle difficoltà, ha la capacità di trovare risorse umane e di impegno che gli consentono di superarle e di affrontarle”. Così il Presidente della Repubblica Sergionellaper laal Merito che si è svolta al Quirinale. “Ci troviamo nuovamente in un. – ha aggiunto – Sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza, questo richiede di avere non soltanto le capacita’ di fronteggiarla ma anche lanelle possibilità che il nostro Paese ha di superarle e di risolverle”. L'articolo ...

