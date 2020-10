CIG | Inps | da inizio pandemia erogata a 6 | 5 milioni lavoratori

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – DaCovid-19, l’ha erogato un totale di circa 20di prestazioni di cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo delle aziende, a beneficio di 6,5di. Lo ha comunicato l’Istituto guidato da Pasquale Tridico. Inoltre, in questi mesi l’Istituto ha erogato 4,1di bonus autonomi/Partite IVA, 1,15di bonus e congedi alla famiglia, 212mila bonus domestici, 600mila Rem ad altrettanti nuclei familiari e ha sostenuto un incremento del 25% di accessi al reddito di cittadinanza. Servendo in totale ad oggi, solo per azioni di sostegno da emergenza Covid, circa 14,3di ...

L’Inps, si legge in una nota ... spesso non ascrivibili alla volontà dell’Istituto e dei suoi uffici (in particolare per la Cig: spesso Iban sbagliati, codici fiscali errati, comunicazione difficile ...Da inizio pandemia Covid-19, l'INPS ha erogato un totale di circa 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione, in particolare 12 in modo ...