Capito, l'avvocato del popolo? Quanto costa l'orologio (fermo) di Conte: proibito ai comuni mortali (Di martedì 20 ottobre 2020) Ha fatto molto parlare negli ultimi due giorni l'orologio sfoggiato da Giuseppe Conte nella conferenza stampa in cui ha presentato l'ultimo dpcm contro il coronavirus. Ha fatto parlare, soprattutto, perché pare proprio rotto, fermo: in conferenza stampa, infatti, segnava le sei, così come era tarato su un orario sbagliato il giorno successivo. Ma tant'è. Ora, a darci qualche informazione in più sull'oggetto, ci pensa Simone Bruni, direttore de La clessidra, una delle più prestigiose riviste dedicate agli orologi, che intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, ha spiegato: "Si tratta di un orologio di fascia medio alta. Il modello? Un Eberhard Extra Fort, molto bello, che costa dai tremila ai cinquemila euro, forse un po' di più". Insomma, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Ha fatto molto parlare negli ultimi due giorni l'sfoggiato da Giuseppenella conferenza stampa in cui ha presentato l'ultimo dpcm contro il coronavirus. Ha fatto parlare, soprattutto, perché pare proprio rotto,: in conferenza stampa, infatti, segnava le sei, così come era tarato su un orario sbagliato il giorno successivo. Ma tant'è. Ora, a darci qualche informazione in più sull'oggetto, ci pensa Simone Bruni, direttore de La clessidra, una delle più prestigiose riviste dedicate agli orologi, che intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, ha spiegato: "Si tratta di undi fascia medio alta. Il modello? Un Eberhard Extra Fort, molto bello, chedai tremila ai cinquemila euro, forse un po' di più". Insomma, il ...

È uno degli episodi più famosi della storia nerazzurra: il 20 ottobre 1971 nell’andata degli ottavi di Coppa Campioni a Moenchengladbach il centravanti fu colpito da una lattina di Coca Cola. Seguì un ...

Enrico Montesano truffato a sua insaputa? "Gira questa roba", si va in tribunale

La bomba la sgancia l’avvocato di Enrico Montesano , Ivano Chiesa (legale di Corona). In diretta al telefono su RTL102.5 News avvisa: ...

