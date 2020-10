Campania, De Magistris contro De Luca: “Errori gravi, finiremo in lockdown” (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non e’ uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus e’ fuori controllo, la medicina territoriale e’ stata smantellata gia’ prima della pandemia. De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verita’. Il tampone viene fatto dopo molti giorni”. Cosi’ Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non e’ uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus e’ fuori controllo, la medicina territoriale e’ stata smantellata gia’ prima della pandemia. De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verita’. Il tampone viene fatto dopo molti giorni”. Cosi’ Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini.

Radio1Rai : 'Ci sono stati errori molto gravi da parte della Regione. Siamo all'autogestione dell'epidemia.I contatti non vengo… - iannetts70 : RT @Radio1Rai: 'Ci sono stati errori molto gravi da parte della Regione. Siamo all'autogestione dell'epidemia.I contatti non vengono tracci… - giornalettismo : Il sindaco di #Napoli, Luigi #DeMagistris, utilizza un gioco di parole per commentare l'ultimo #dpcm e la conferenz… - demagistris : RT @Radio1Rai: 'Ci sono stati errori molto gravi da parte della Regione. Siamo all'autogestione dell'epidemia.I contatti non vengono tracci… - LMtredici : RT @Radio1Rai: 'Ci sono stati errori molto gravi da parte della Regione. Siamo all'autogestione dell'epidemia.I contatti non vengono tracci… -