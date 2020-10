Calcio a 5 | rinviato il match di Serie A tra Pescara e Genova

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) Altro rinvio nel campionato diA 2020/2021 dia 5. Iltra Colormaxe CDM Futsal, valevole per la terza giornata della regular season, è statoa causa della positività di un calciatore dei liguri. L’incontro era in programma giovedì 22 ottobre alle 20.45 in diretta tv su Rai Sport.