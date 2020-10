Ascolti tv, “Io Ti Cercherò” registra 4 milioni di spettatori (Di martedì 20 ottobre 2020) In salita il “Grande Fratello Vip” Nella serata del 19 ottobre 2020, la serie, in onda su Rai Uno, “Io Ti Cercherò” con Alessandro Gassmann ha conquistato 4.446.000 spettatori pari al 18.5% di share. Per Ascolti è stato il programma più seguito. Ci siamo!! Buona visione!! @RaiUno pic.twitter.com/WcoF5GV4J7 — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) October 19, 2020 Per share, invece, è il “Grande Fratello Vip“: il reality show condotto da Alfonso Signorini ha raccolto 3.429.000 spettatori ma il 20.7% di share . Su Rai2 ‘Fire Squad – Incubo di Fuoco’ ha interessato 729.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1, invece, ‘Killer Elite‘ ha registrato 1.325.000 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 ottobre 2020) In salita il “Grande Fratello Vip” Nella serata del 19 ottobre 2020, la serie, in onda su Rai Uno, “Io Ti Cercherò” con Alessandro Gassmann ha conquistato 4.446.000pari al 18.5% di share. Perè stato il programma più seguito. Ci siamo!! Buona visione!! @RaiUno pic.twitter.com/WcoF5GV4J7 — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) October 19, 2020 Per share, invece, è il “Grande Fratello Vip“: il reality show condotto da Alfonso Signorini ha raccolto 3.429.000ma il 20.7% di share . Su Rai2 ‘Fire Squad – Incubo di Fuoco’ ha interessato 729.000pari al 3.2% di share. Su Italia 1, invece, ‘Killer Elite‘ hato 1.325.000 ...

