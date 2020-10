Uomo positivo al Covid viola la quarantena: rischia fino a 12 anni di carcere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn gesto irresponsabile che poteva causare un serio rischio per la salute pubblica. Un 44enne di San Paolo Bel Sito, positivo al coronavirus, ha violato la quarantena per andare in giro con la propria automobile. L’Uomo, incensurato, è stato fermato dai carabinieri per un controllo ed ora rischia una denuncia per epidemia colposa, oltre all’accusa di violazione del testo unico sulle leggi sanitarie. Il fatto è avvenuto nel comune di Saviano, nel napoletano. Durante lo svolgimento delle consuete attività di controllo, i carabinieri hanno fermato l’Uomo alla guida della sua automobile. Gli accertamenti condotti dai militari, grazie ad una comunicazione ricevuta qualche giorno prima, hanno certificato che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn gesto irresponsabile che poteva causare un serio rischio per la salute pubblica. Un 44enne di San Paolo Bel Sito,al coronavirus, hato laper andare in giro con la propria automobile. L’, incensurato, è stato fermato dai carabinieri per un controllo ed orauna denuncia per epidemia colposa, oltre all’accusa dizione del testo unico sulle leggi sanitarie. Il fatto è avvenuto nel comune di Saviano, nel napoletano. Durante lo svolgimento delle consuete attività di controllo, i carabinieri hanno fermato l’alla guida della sua automobile. Gli accertamenti condotti dai militari, grazie ad una comunicazione ricevuta qualche giorno prima, hanno certificato che ...

ONDANEWSweb : Covid-19 a Teggiano. Positivo un uomo del posto, è asintomatico e in buone condizioni di salute -… - Nino55450072 : @PTommy78 @NiMartina @Cristian_FF_79 @animanra @LaviniaBLR @BeatrixKiddoD @michelafedri Abbuffata di fagioli muore… - Josto51037271 : RT @Skysurfer72: 8 punti in 4 partite, nessuna sconfitta, 2 partite giocate in 10 per mezz’ora o più, di cui una ripresa a Roma con un uomo… - dome_balzano : RT @Skysurfer72: 8 punti in 4 partite, nessuna sconfitta, 2 partite giocate in 10 per mezz’ora o più, di cui una ripresa a Roma con un uomo… - ale_gobbo97 : RT @Skysurfer72: 8 punti in 4 partite, nessuna sconfitta, 2 partite giocate in 10 per mezz’ora o più, di cui una ripresa a Roma con un uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo positivo Covid-19 a Teggiano. Positivo un uomo del posto, è asintomatico e in buone condizioni di salute ondanews A spasso nonostante sia positivo al coronavirus: rischia l’incriminazione per epidemia colposa

Nel vicino comune di Nola, i carabinieri della sezione radiomobile del posto hanno denunciato per resistenza e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 14enne di San Vitaliano ...

Il mio partner non ha più voglia di fare sesso. Cosa devo fare?

È successo anche a Daniela e Carlo, che raccontano la loro storia. E la sessuologa spiega cosa si nasconde dietro il calo del desiderio sessuale e come riattivarlo ...

Nel vicino comune di Nola, i carabinieri della sezione radiomobile del posto hanno denunciato per resistenza e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 14enne di San Vitaliano ...È successo anche a Daniela e Carlo, che raccontano la loro storia. E la sessuologa spiega cosa si nasconde dietro il calo del desiderio sessuale e come riattivarlo ...