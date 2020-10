UeD Gemma e Tina, lite senza precedenti: Galgani va via, ritorno in dubbio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuove registrazioni a Uomini e Donne (si sono svolte lungo le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre) e nuovi colpi di scena. Protagoniste assolute, tanto per cambiare, Gemma Galgani e Tina Cipollari, le quali si sono azzuffate pesantemente. A riportare le anticipazioni di quel che si vedrà nel programma nei prossimi giorni è … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuove registrazioni a Uomini e Donne (si sono svolte lungo le giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre) e nuovi colpi di scena. Protagoniste assolute, tanto per cambiare,Cipollari, le quali si sono azzuffate pesantemente. A riportare le anticipazioni di quel che si vedrà nel programma nei prossimi giorni è … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

bassotti_banda : Certo che Guenda mi sembra Gemma di ued credono sempre di essere a teatro a recitare. Insopportabili...#GFVIP - rossellaarchimi : RT @SCRIGNOMAGICO: #uominiedonne Maria difende un mezzo narcos come armando, e non Aurora! Realtà ribaltata in quello studio! Dove una do… - SCRIGNOMAGICO : #uominiedonne Maria difende un mezzo narcos come armando, e non Aurora! Realtà ribaltata in quello studio! Dove u… - zazoomblog : “Con Kiko non ti devi permettere”. Tina Cipollari ‘smaschera’ Gemma Galgani ed è caos a UeD - #permettere”.… - GossipItalia3 : UeD Tina, scambio di accuse con Gemma: “Hai scritto al mio ex marito” #gossipitalianews -