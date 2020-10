Trump | “Gente stanca di sentire Fauci e questi idioti”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Washington, 19 ott. (Adnkronos) – “La gente èdel Covid, io facciorally enormi, la gente vuole essere lasciata in pace, sono stanchi die tuttiidioti”. In una telefonata con il suo team elettorale, Donaldsi scaglia, di nuovo contro il virologo, accusandolo di essere “un disastro”. “Se l’avessi ascoltato avremmo avuto 500mila morti”, ha detto ancora, secondo quanto riporta la Cnn che ha avuto accesso alla chiamata tramite una fonte. “Se c’è un giornalista collegato, può riportarlo come l’ho detto, non mi può importare di meno”, ha detto ancora il presidente durante la ‘call’.“è un tipo ...