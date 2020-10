Revoca patente: quando scatta, cosa fare e perché è necessaria? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Revoca patente: quando scatta, cosa fare e perché è necessaria? Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando della Revoca patente di guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 ottobre 2020)e perché è? Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando delladi guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla ...

GiuseppePappa81 : Hai #bevuto un bicchiere di troppo?? e ti è stata contestata #GUIDAINSTATODIEBBREZZA? Non disperarti, grazie ai lavo… - zazoomblog : Revoca patente: quando scatta cosa fare e perché è necessaria? - #Revoca #patente: #quando #scatta - Tommi400 : @torschlussp4nik Sì, però per gli automobilisti le regole ci sono, multe, decurtazione dei punti, sospensione o rev… - NicolaLassandr4 : @therealcaf18 e guarda poi che succede... #patente #incidente #revoca - AndreaGegoli : @roseohara78 E anche a chi mangia troppo condito... scherziamo? E a chi non fa attività fisica almeno tre volte a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Revoca patente Revoca della patente di guida: a chi spetta la giurisdizione? Il Quotidiano Giuridico A 129 km/h in centro automobilista stangato

PAESEUn'auto immortalata mentre sfrecciava a quasi 130 km/ in pieno centro abitato. Un cittadino sorpreso a bruciare rifiuti. Un extracomunitario irregolare. Questo il bilancio solo degli ...

Esce di strada ubriaco e finisce sulla ciclabile

Serrati controlli sulle strade da parte dei carabinieri della compagnia di Mantova. Iniziati venerdì, sera si sono conclusi ieri mattina. Oltre cinquanta i militari scesi in campo per contrastare l’il ...

PAESEUn'auto immortalata mentre sfrecciava a quasi 130 km/ in pieno centro abitato. Un cittadino sorpreso a bruciare rifiuti. Un extracomunitario irregolare. Questo il bilancio solo degli ...Serrati controlli sulle strade da parte dei carabinieri della compagnia di Mantova. Iniziati venerdì, sera si sono conclusi ieri mattina. Oltre cinquanta i militari scesi in campo per contrastare l’il ...