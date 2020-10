Raul Jimenez condanna il Leeds di Bielsa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il gol di Raul Jimenez al 70' ha permesso ai Wolves di stendere il Leeds di Bielsa e agganciare così Leicester e Arsenal a quota 9. Dopo un primo tempo giocato su ottimi livelli da parte del Loco, è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il gol dial 70' ha permesso ai Wolves di stendere ildie agganciare così Leicester e Arsenal a quota 9. Dopo un primo tempo giocato su ottimi livelli da parte del Loco, è ...

PremierShowIT : I Wolves, con una prestazione ordinata, riescono a prendere tre punti a Elland Road. Nonostante una buona partita d… - sportli26181512 : Raul Jimenez condanna il Leeds di Bielsa: Il gol dell’attaccante messicano regala tre punti al Wolverhampton: è la… - alessio_morra : Con una rete fortunosa di Raul Jimenez il #Wolverhampton batte 1-0 il #Leeds di #Bielsa e si rilancia. #LEEWOL - lucio_massardo : Raul Jimenez è un po' il Roberto Firmino di chi non può... #LeedsWolves - mckillbill : @cippiriddu Ha appena segnato Raul Jimenez l'uno a zero, pensa i Wolves stanno giocando 541 in fase di non possesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Jimenez Raul Jimenez condanna il Leeds di Bielsa Corriere dello Sport Raul Jimenez condanna il Leeds di Bielsa

Il gol di Raul Jimenez al 70’ ha permesso ai Wolves di stendere il Leeds di Bielsa e agganciare così Leicester e Arsenal a quota 9. Dopo un primo tempo giocato su ottimi livelli da parte del Loco, è ...

Leeds – Wolverhampton: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Leeds - Wolverhampton del 19 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Premier League ...

Il gol di Raul Jimenez al 70’ ha permesso ai Wolves di stendere il Leeds di Bielsa e agganciare così Leicester e Arsenal a quota 9. Dopo un primo tempo giocato su ottimi livelli da parte del Loco, è ...La partita Leeds - Wolverhampton del 19 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Premier League ...