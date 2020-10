“Più della mia vita”. Anna Tatangelo presenta il figlio Andrea. Ormai è un ometto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si sa, un figlio ti cambia la vita. La regola vale per tutti, anche per chi vive nel mondo dello spettacolo. Ed Anna Tatangelo non fa eccezioni. Proprio recentemente, insieme all’ex compagno Gigi D’Alessio, Anna ha festeggiato la prima comunione del figlio Andrea e, ovviamente, non sono mancate foto e messaggi d’amore per l’unico figlio della coppia. “Ti amo più della mia vita” ha scritto la cantante di Sora sul proprio profilo Instagram, pubblicando scatti inediti di Andrea in completo scuro e cravatta. Non sono molto numerose le foto di Andrea sui social, anzi, Anna è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti, forse ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si sa, unti cambia la vita. La regola vale per tutti, anche per chi vive nel mondo dello spettacolo. Ednon fa eccezioni. Proprio recentemente, insieme all’ex compagno Gigi D’Alessio,ha festeggiato la prima comunione dele, ovviamente, non sono mancate foto e messaggi d’amore per l’unicocoppia. “Ti amo piùmia vita” ha scritto la cantante di Sora sul proprio profilo Instagram, pubblicando scatti inediti diin completo scuro e cravatta. Non sono molto numerose le foto disui social, anzi,è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti, forse ...

matteosalvinimi : ??????Samuel Paty era un professore di storia di 47 anni. Per aver voluto insegnare ai suoi ragazzi il valore della l… - fanpage : ?? Ultim'ora Non c’è più posto negli ospedali per i pazienti Covid in Campania - virginiaraggi : Da inizio ottobre, gli agenti della @PLRomaCapitale hanno eseguito più di 30mila controlli per verificare il rispet… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: “La #poesia è l’ arte di far entrare il mare in un bicchiere” Oggi #15ottobre ricorre il 97° anniversario della nascita… - brunonanniclibe : @GhostRi00817922 Avrei agito da vero statista . Avrei preso il Mes per il bene della SANITÀ e del popolo Italiano..… -

Ultime Notizie dalla rete : “Più della La Corvette più cara di sempre è una L88 Convertible del 1967 autoblog.it