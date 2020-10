Nuovi posti letto Covid ad Ariano e Sant’Angelo dei Lombardi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su disposizione dell’Unità di Crisi Regionale, sono sospese le attività ambulatoriali e i ricoveri programmati presso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, fatti salvi i ricoveri con carattere di urgenza “non differibili” e quelli per pazienti oncologici, medici e chirurgici. Resta, invece, garantita l’attività ambulatoriale nei Distretti Sanitari dell’ASL di Avellino. Inoltre, l’Unità di Crisi regionale ha disposto, nei Presidi Ospedalieri dell’ASL di Avellino, l’attivazione di n. 58 posti letto Covid così suddivisi: n. 13 Terapia Intensiva, n. 15 Sub Intensiva, n. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su disposizione dell’Unità di Crisi Regionale, sono sospese le attività ambulatoriali e i ricoveri programmati presso i Presidi Ospedalieri diIrpino e Sant’Angelo dei, fatti salvi i ricoveri con carattere di urgenza “non differibili” e quelli per pazienti oncologici, medici e chirurgici. Resta, invece, garantita l’attività ambulatoriale nei Distretti Sanitari dell’ASL di Avellino. Inoltre, l’Unità di Crisi regionale ha disposto, nei Presidi Ospedalieri dell’ASL di Avellino, l’attivazione di n. 58così suddivisi: n. 13 Terapia Intensiva, n. 15 Sub Intensiva, n. ...

