L’odio si nutre sui social | Eva Henger tra insulti | minacce e stalking

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Apparentemente irresistibile e seducente, il mondo deinetwork, come ogni mondo, nasconde le sue temibili insidie laddove è difficile scorgerle: dietro ad un profilo perfetto, nei commenti di un post da milioni di like, tra le migliaia di reazioni ad una storia. Esiste un confine netto tra l’uso e l’abuso dei, una voragine nella quale muove i suoi passi sottostimata, purtroppo, una forte e inconsulta ignoranza accompagnata da una scarsa consapevolezza di quelli che sono i rischi e i pericoli a cui quotidianamente gli utenti sono esposti. Parliamo deipiù noti e in voga come Instagram, Facebook, Tik Tok tristemente tramutatisi in campi di battaglia per una categoria di persone ormai nota col nome di “haters“, gli odiatori seriali e con loro parliamo anche di reati ...