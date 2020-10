LIVE Non è La D’Urso, Fabrizio Corona contro Nina Moric: ‘Psicopatica’ e tira in ballo riti satanici (Di lunedì 19 ottobre 2020) A LIVE Non è La D’Urso si continua senza sosta a cavalcare guerre familiari e filoni polemici. La più gettonata è sicuramente quella di Nina Moric e le sue travagliate storie sentimentali: se fino a poche settimane fa era al centro di smentite e chiarimenti a causa di Luigi Mario Favoloso, ora viene tirata in basso a seguito di alcuni audio “shock” in cui la ex modella ha denunciata al pubblico (e alle autorità competenti) di presunti maltrattamenti che Fabrizio Corona attuerebbe sul figlio Carlos.Nell’audio diffuso negli scorsi giorni su Instagram, Nina Moric ha portato alla luce delle dichiarazioni molto cruente di Fabrizio Corona nei suoi confronti oltre ad un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANon è La D’Urso si continua senza sosta a cavalcare guerre familiari e filoni polemici. La più gettonata è sicuramente quella die le sue travagliate storie sentimentali: se fino a poche settimane fa era al centro di smentite e chiarimenti a causa di Luigi Mario Favoloso, ora vieneta in basso a seguito di alcuni audio “shock” in cui la ex modella ha denunciata al pubblico (e alle autorità competenti) di presunti maltrattamenti cheattuerebbe sul figlio Carlos.Nell’audio diffuso negli scorsi giorni su Instagram,ha portato alla luce delle dichiarazioni molto cruente dinei suoi confronti oltre ad un ...

