L'assessore alla sanità in Piemonte in viaggio di nozze: «Fanno tutti smartworking e io non lo posso fare?»

Lo hanno accusato di aver 'abbandonato la nave' nel corso della fase cruciale della pandemia da coronavirus. L'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi si è sposato nella giornata di sabato scorso ed è partito il lunedì successivo per cinque giorni di viaggio di nozze con la moglie. Il tutto in coincidenza con l'aumento dei contagi che anche in Piemonte è stato notevole in quest'ultima settimana. Adesso, però, raggiunto da Repubblica, l'esponente della giunta Cirio si è difeso respingendo al mittente le polemiche politiche circa la sua assenza.

