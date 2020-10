I tassi italiani mai così bassi (almeno) dal 1310. Rendimenti sui decennali ai minimi da sette secoli. E non è uno scherzo (Di lunedì 19 ottobre 2020) tassi bassi come oggi, qui da noi, non li ha mai visti davvero nessuno. Non li ha visti Giuseppe Garibaldi, non li ha visti Giacomo Leopardi, non li ha visti Galielo Galilei, non li hanno visti Leonardo Da Vinci, Michelangelo o Ludovico Ariosto e non li ha visti neppure Dante Alighieri. Gli analisti di Deutsche Bank si sono infatti “divertiti” a ricostruire l’andamento dei tassi sui titoli emessi da un soggetto pubblico presente sul territorio italiano risalendo fino al 1310. La conclusione è che negli ultimi 710 anni i tassi non sono mai stati bassi come oggi. Attualmente i titoli italiani hanno Rendimenti negativi (alla scadenza si riceve meno di quanto investito) per una durata fino a 3 anni. Un Btp di durata decennale paga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)come oggi, qui da noi, non li ha mai visti davvero nessuno. Non li ha visti Giuseppe Garibaldi, non li ha visti Giacomo Leopardi, non li ha visti Galielo Galilei, non li hanno visti Leonardo Da Vinci, Michelangelo o Ludovico Ariosto e non li ha visti neppure Dante Alighieri. Gli analisti di Deutsche Bank si sono infatti “divertiti” a ricostruire l’andamento deisui titoli emessi da un soggetto pubblico presente sul territorio italiano risalendo fino al. La conclusione è che negli ultimi 710 anni inon sono mai staticome oggi. Attualmente i titolihannonegativi (alla scadenza si riceve meno di quanto investito) per una durata fino a 3 anni. Un Btp di durata decennale paga ...

Ultime Notizie dalla rete : tassi italiani I tassi italiani mai così bassi (almeno) dal 1310. Rendimenti sui decennali ai minimi da sette secoli Il Fatto Quotidiano Shecession, donne a rischio recessione

In Italia, secondo i recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica ... «E così torniamo a confermare un dato che ci caratterizza da tempo: un tasso di occupazione femminile sotto il 50%, per ...

Coronavirus in Toscana: 12 morti (a Firenze, Pistoia, Massa e Arezzo), oggi 19 ottobre. E 986 nuovi contagi. Esplode la paura

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 32,3 per 100 mila residenti contro il 60,5 per 100 mila della media italiana. La Toscana è undicesima ...

