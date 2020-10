Grande Fratello Vip 5, è scontro tra la fidanzata di Andrea Zelletta e la sorella di Tommaso Zorzi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un’edizione del Grande Fratello Vip quanto più litigiosa che mai. La quinta edizione del reality di Canale 5 ci sta regalando discussioni che rimarranno nella storia del programma, tanto da coinvolgere coinquilini e le loro famiglie, che lontane dai propri cari, li difendono a spada tratta dalle critiche. L’ultima, ma solo in ordine cronologico, ad essersi esposta sulle liti che animano il Grande Fratello Vip 5 è stata Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne e fidanzata di Andrea Zelletta. Nelle ultime ore, la ragazza ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram alcune parole della cognata: Stamattina c’erano Maria Teresa, Tommaso e Stefania a fare colazione. Andrea non era ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un’edizione delVip quanto più litigiosa che mai. La quinta edizione del reality di Canale 5 ci sta regalando discussioni che rimarranno nella storia del programma, tanto da coinvolgere coinquilini e le loro famiglie, che lontane dai propri cari, li difendono a spada tratta dalle critiche. L’ultima, ma solo in ordine cronologico, ad essersi esposta sulle liti che animano ilVip 5 è stata Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne edi. Nelle ultime ore, la ragazza ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram alcune parole della cognata: Stamattina c’erano Maria Teresa,e Stefania a fare colazione.non era ...

