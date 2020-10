Fabrizio Corona, lo sfogo sul figlio Carlos e contro Nina Moric (Di lunedì 19 ottobre 2020) La versione di Fabrizio Corona. In collegamento dal suo appartamento milanese dove sta scontando gli arresti domiciliari, il fotografo si scaglia contro l’ex moglie Nina Moric, che nei giorni scorsi ha pubblicato un telefonata-choc del figlio Carlos in cui diceva di volersi trasferire da lei: «Sono costretto a raccontare cose mie private in televisione alla luce di ciò che ha fatto quella psicopatica», esordisce in un’intervista con Barbara D’Urso, che si dissocia immediatamente da quelle accuse. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) La versione di Fabrizio Corona. In collegamento dal suo appartamento milanese dove sta scontando gli arresti domiciliari, il fotografo si scaglia contro l’ex moglie Nina Moric, che nei giorni scorsi ha pubblicato un telefonata-choc del figlio Carlos in cui diceva di volersi trasferire da lei: «Sono costretto a raccontare cose mie private in televisione alla luce di ciò che ha fatto quella psicopatica», esordisce in un’intervista con Barbara D’Urso, che si dissocia immediatamente da quelle accuse.

