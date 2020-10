Da Torino attaccano | “De Laurentiis non voleva giocare e l’sms ad Agnelli lo conferma!”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo il portale online ilbianconero.com il caos generato dalla non partita tra Juventus e Napoli sarebbe tutt’altro che finito. Sotto gli attacchi torinesi sono finite le parole del tecnico azzurro Gennaro Gattuso, il quale al termine del match contro l’Atalanta si è detto amareggiato ed arrabbiato per non esser potuto partire perqualche settimana … L'articolo Da: “Denone l’sms adlo conferma!”