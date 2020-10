Xbox Series X, la line-up di lancio per la next-gen Microsoft in tre immagini (Di domenica 18 ottobre 2020) Attraverso i propri canali social, il team Xbox ha condiviso una serie di nuove immagini, nei quali vengono elencati i titoli di lancio, inclusi quelli cross-gen retrocompatibili, che accompagneranno l'uscita di Xbox Series X e Xbox Series S.I sopracitati collage, visibili qui di seguito, includono logo e key art del protagonista del gioco, proposti in ordine alfabetico: ad aprire la lista è l'ormai noto Assassin's Creed Valhalla, nuovo esponente della longeva serie Ubisoft atteso sia su current che next-gen.Seguono altri titoli ben noti, come Cyberpunk 2077, Ori and the Will of The Wisps e Fortnite, i quali godranno di speciali aggiornamenti per diventare ancora più belli sui nuovi hardware.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 ottobre 2020) Attraverso i propri canali social, il teamha condiviso una serie di nuove, nei quali vengono elencati i titoli di, inclusi quelli cross-gen retrocompatibili, che accompagneranno l'uscita diX eS.I sopracitati collage, visibili qui di seguito, includono logo e key art del protagonista del gioco, proposti in ordine alfabetico: ad aprire la lista è l'ormai noto Assassin's Creed Valhalla, nuovo esponente della longeva serie Ubisoft atteso sia su current che-gen.Seguono altri titoli ben noti, come Cyberpunk 2077, Ori and the Will of The Wisps e Fortnite, i quali godranno di speciali aggiornamenti per diventare ancora più belli sui nuovi hardware.Leggi altro...

