Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 18 OTTOBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 33+000 NEI PRESSI DI MORLUPO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE PADANA NELLE DUE DIREZIONI; SEGNALATA PRESENZA DI MATERIALE SCIVOLOSO SU MANTO STRADALE, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI SULLA TIBURTINA, NEI PRESSI DI SETTEVILLE ANCHE QUI NEI DUE SENSI; CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO ...