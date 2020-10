Udinese-Parma | un nuovo calciatore ducale positivo al Coronavirus | il comunicato del club

Leggi su mediagol

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nuova tegola in casa.Dopo le positività rilevate negli ultimi giorni, i ducali - a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro l'- si trovano costretti a fare i conti con uncaso diin squadra. L'identità delnon è ancora stata svelata, ma la società, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento, hadi aver già attivato il protocollo sanitario di rito.Di seguito, ilin questione."IlCalcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato ...