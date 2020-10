Udinese-Parma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 18 ottobre 2020) Udinese-Parma sarà visibile oggi in tv: ecco il canale di riferimento, l’orario e la diretta streaming del match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena andrà in scena un match che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. I padroni di casa hanno subito tre sconfitte in altrettanti match quest’anno e devono assolutamente schiodarsi dal fondo della classifica; i ducali invece hanno trovato la vittoria nell’ultima gara contro il Verona e vogliono ripetersi. Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 18 ottobre, diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Go. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020)sarà visibilein tv: ecco ildi riferimento, l’e ladel match valido per la quarta giornata di. Alla Dacia Arena andrà in scena un match che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. I padroni di casa hanno subito tre sconfitte in altrettanti match quest’anno e devono assolutamente schiodarsi dal fondo della classifica; i ducali invece hanno trovato la vittoria nell’ultima gara contro il Verona e vogliono ripetersi. Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 18 ottobre,tv su Sky SportA e Sky Go.

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - sportli26181512 : Diretta Udinese-Parma ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Alla Dacia Arena i friulani… - Febbiannera1896 : Match day ?? Udinese alla ricerca della prima vittoria in campionato contro il Parma. Buongiorno! #Udinese #SerieA… - BettingKick : ??Sunday's #SerieA Match Previews ?? Bologna vs Sassuolo - ParmaLiveTweet : Gazzetta di Parma: 'Positivi altri due giocatori. Oggi si gioca con l'Udinese. Forse' -