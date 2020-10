Torino Cagliari streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

(Di domenica 18 ottobre 2020)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Oggi, domenica 18 ottobre 2020, alle ore 15scendono in campo allo stadio Grande(a porte chiuse data l’emergenza Coronavirus),valida per la quarta giornata dellaA 2020-2021.ilin tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:...

Sport_Mediaset : +++ #Torino, positivo un calciatore. I negativi possono giocare alle 15 contro il #Cagliari +++ #SportMediaset #breakingnews - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - MomentiCalcio : Serie A, un altro caso Covid nel Torino a poche ore dal match contro il Cagliari - sportli26181512 : Covid, #Torino: positivo un altro giocatore: Dai tamponi anti-Covid effettuati nell’ambito dei controlli a ridosso… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Torino, c'è un secondo giocatore positivo, ma contro il #Cagliari oggi si gioca #Coronavirus -

Ennesimo caso di Covid-19 in Serie A, stavolta ha colpito il Torino poco prima della sfida in programma quest’oggi contro il Cagliari. L’identità del calciatore non è stata rivelata, ma il club ...Marco Giampaolo, allenatore del Torino, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni.