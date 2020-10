“Selvatica. Arte e Natura in festival”: a Biella fino al 10 gennaio (Di domenica 18 ottobre 2020) "Selvatica. Arte e Natura in festival". A Biella sfoglia la gallery Selvatica. Arte e Natura in festival spazia dalla foto alla pittura, dalla scultura ai laboratori didattici. Con le sculture lignee di Jürgen Lingl, i lavori della pittrice Margherita Leoni, le acqueforti degli Alberi Monumentali di Federica Galli. Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili, invece, è l’interessante mostra che presenta dal vero le strategie di sopravvivenza di questi animali.INFO: ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) "Selvatica.in festival". Asfoglia la gallery Selvatica.in festival spazia dalla foto alla pittura, dalla scultura ai laboratori didattici. Con le sculture lignee di Jürgen Lingl, i lavori della pittrice Margherita Leoni, le acqueforti degli Alberi Monumentali di Federica Galli. Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili, invece, è l’interessante mostra che presenta dal vero le strategie di sopravvivenza di questi animali.INFO: ...

