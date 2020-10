Miley Cyrus e la meravigliosa cover di Zombie dei Cranberries: video dell’esibizione (Di domenica 18 ottobre 2020) Venerdì scorso Miley Cyrus per il suo MTV Unplugged ci ha regalato una bella cover di Gimme More, l’iconico pezzo di Britney Spears. Ma ieri la popstar americana si è superata e all’evento Save Our Stages (che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare ai locali di musica dal vivo colpiti dalla crisi dovuta alle restrizioni per la pandemia) e oltre a Midnight Sky ha cantato una sua versione di Zombie dei Cranberries. Brava con il singolo di Britney, ma con la hit di Dolores O’Riordan Mileyè stata superlativa. video Miley si è esibita anche con “Zombie” dei The Cranberries al #SaveOurStages Fest! pic.twitter.com/onm55DORdf — Miley Team ... Leggi su biccy (Di domenica 18 ottobre 2020) Venerdì scorsoper il suo MTV Unplugged ci ha regalato una belladi Gimme More, l’iconico pezzo di Britney Spears. Ma ieri la popstar americana si è superata e all’evento Save Our Stages (che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare ai locali di musica dal vivo colpiti dalla crisi dovuta alle restrizioni per la pandemia) e oltre a Midnight Sky ha cantato una sua versione didei. Brava con il singolo di Britney, ma con la hit di Dolores O’Riordanè stata superlativa.si è esibita anche con “” dei Theal #SaveOurStages Fest! pic.twitter.com/onm55DORdf —Team ...

