**Manovra: fondo da 4 mld per sostenere settori più colpiti da emergenza coronavirus** (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Nella manovra che è stata appena approvata dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ci dovrebbe essere una misura che prevede la costituzione di un fondo da 4 miliardi di euro per sostenere i settori maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus. L'articolo **Manovra: fondo da 4 mld per sostenere settori più colpiti da emergenza coronavirus** MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Nella manovra che è stata appena approvata dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ci dovrebbe essere una misura che prevede la costituzione di unda 4 miliardi di euro permaggiormentedall’coronavirus. L'articoloda 4 mld perpiùdaMeteoWeb.

Agenzia_Ansa : Manovra, terminato nella notte il Cdm: in arrivo un fondo Covid da 4 miliardi - fisco24_info : Manovra, terminato nella notte il Cdm: In arrivo un fondo Covid da 4 miliardi, sgravi poi per il Sud - TelevideoRai101 : Manovra,previsto 'fondo Covid' da 4 mld - TV7Benevento : **Manovra: fondo da 4 mld per sostenere settori più colpiti da emergenza coronavirus**... - Agenparl : [EC] MANOVRA CASTELLI, “FONDO COSPICUO PER EMERGENZA COVID” - -

Ultime Notizie dalla rete : **Manovra fondo **Manovra: fondo da 4 mld per sostenere settori più colpiti da emergenza coronavirus** LiberoQuotidiano.it Manovra, terminato nella notte il Cdm

La manovra approvata conferma 5,7 miliardi per rinnovare nel 2021 la decontribuzione al Sud e stanzia 1 miliardo per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. In arrivo un ‘fondo ...

Stop alle cartelle del fisco fino al 31 dicembre. Il Documento programmatico va a Bruxelles

Si dovrebbe poi finanziare in manovra un'altra tranche di 18 settimane ... ma anche commercio e spettacolo: dovrebbe arrivare un fondo ad hoc, con una dote di circa 4 miliardi, da destinare alle ...

La manovra approvata conferma 5,7 miliardi per rinnovare nel 2021 la decontribuzione al Sud e stanzia 1 miliardo per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. In arrivo un ‘fondo ...Si dovrebbe poi finanziare in manovra un'altra tranche di 18 settimane ... ma anche commercio e spettacolo: dovrebbe arrivare un fondo ad hoc, con una dote di circa 4 miliardi, da destinare alle ...