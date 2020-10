Il processo ai Chicago 7: l’America liberal di Aaron Sorkin (Di domenica 18 ottobre 2020) Ne Il processo ai Chicago 7, Aaron Sorkin rievoca una pagina importante della storia americana: il nuovo tassello di un grande affresco della politica USA fra cinema e TV. Se c'è un elemento comune rintracciabile nella vasta produzione di Aaron Sorkin fra televisione, cinema e teatro, si tratta della tensione etica che percorre quasi tutti i suoi copioni: storie abitate da personaggi impegnati a confrontarsi con i propri valori e il proprio senso morale, ma soprattutto ad incasellare tale senso morale all'interno di un sistema, sociale e/o politico, destinato a metterlo alla prova. È un trait d'union che, dal dramma del 1989 A Few Good Men (portato al cinema nel 1992 da Rob Reiner) a Il processo ai Chicago 7, seconda regia cinematografica ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) Ne Ilai7,rievoca una pagina importante della storia americana: il nuovo tassello di un grande affresco della politica USA fra cinema e TV. Se c'è un elemento comune rintracciabile nella vasta produzione difra televisione, cinema e teatro, si tratta della tensione etica che percorre quasi tutti i suoi copioni: storie abitate da personaggi impegnati a confrontarsi con i propri valori e il proprio senso morale, ma soprattutto ad incasellare tale senso morale all'interno di un sistema, sociale e/o politico, destinato a metterlo alla prova. È un trait d'union che, dal dramma del 1989 A Few Good Men (portato al cinema nel 1992 da Rob Reiner) a Ilai7, seconda regia cinematografica ...

