Il nuovo Dpcm sarà pronto entro stasera Ingressi scaglionati e tavoli da 6

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sui provvedimenti da prendere nelle prossime ore, per contenere la seconda possibile ondata di coronavirus, non c’è stata unità di vedute. Se da un lato Conte voleva tenere una linea più morbida, per non paralizzare l’economia, dall’altro il pressing delle regioni ha fatto cambiare idea al Premier, che ora sembra più propenso a intervenire con una linea leggermente più dura. Il Premier ha dunque optato per chiusura anticipata di bar e ristoranti e un massimo di sei persone per tavolo, blocco degli sport da contatto e accessi limitati a palestre e piscine. Inizieranno alle 11 le scuole, per gli studenti delle superiori. Abbassate le soglie di capienza sui mezzi di trasporto pubblico. Speranza insiste sul coprifuoco e la chiusura delle attività non essenziali, ma è protesta tra i gestori, poiché per molti ...