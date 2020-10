(Di domenica 18 ottobre 2020) Prosegue il confronto tra il Governo e le Regioni sulper la gestione dell’emergenza coronavirus. Non passa la linea dei. Coronavirus,disul. Niente lockdown generale e niente provvedimenti che possano effettivamente far respirare un’aria di emergenza: con ildecreto contro il coronavirus il governo procederà con un rafforzamento delle misure, non con un blocco delle attività e della vita sociale. Coronavirus Milanodisulper la gestione dell’emergenza coronavirus Durante il confronto con le Regioni sulè andato in ...

vivere_sardegna : Braccio di ferro sulla stretta. Stasera l’annuncio di Conte - NewsMondo1 : Braccio di ferro sul nuovo dpcm, stop ai rigoristi. Ci sarà una stretta moderata e proporzionata… - ruvesi_it : BRACCIO DI FERRO SULLE STRETTE. IN SERATA L’ANNUNCIO DI CONTE - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Governo al lavoro fino a tardi per le nuove misure. Braccio di ferro sul coprifuoco. Più smartworking e stret… - cimbolano : Braccio di ferro sulla stretta. Stasera l'annuncio di Conte. -

Ultime Notizie dalla rete : Braccio ferro

Cagliaripad

Non passa la linea dei rigoristi. Coronavirus, braccio di ferro sul nuovo dpcm. Niente lockdown generale e niente provvedimenti che possano effettivamente far respirare un’aria di emergenza: con il ...Tramec Thriller in Sicilia. Happy hour di prestazioni per la Benedetto a Capo d’Orlando, dove Cento gioca due partite in una e rischia di buttare alle ortiche un vantaggio anche di 17 lunghezze nel te ...