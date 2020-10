Alle 16 nuova riunione a Palazzo Chigi per Dpcm

Leggi su agi

(Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Il premier, Giuseppe Conte, ha convocato una16 asul nuovo Dpcm. Lo ha riferito l ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite di 'In mezz'ora in piu'' su Rai3. Arcuri: "Clima coeso fra governo e regioni" Il commissario Domenico Arcuri al termine dell'incontro: "Non c'è stato nessun dissidio, nessuna asperità. Il governo, le Regioni e i Comuni lavorano all'unisono". Le richieste delle Regioni: bar e ristoranti aperti fino24, ma dopo le 18 solo consumo al tavolo, smart working per ridurre la pressione sul trasporto locale, turnazione a scuola per le classi superiori, tamponi rapidi presso i medici di famiglia e test salivari in farmacia. Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano ...