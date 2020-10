Zach Sobiech: il film approda su Disney+ (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci sono storie che vale la pena raccontare. Non tanto per glorificare il protagonista e gli altri personaggi che vi appaiono. Piuttosto, è bene narrarle al fine di rendere indelebile un pezzo di passato. Nonché, per aiutare chi si trova perso e confuso nel frenetico fluire della vita. Laura Sobeich, è una donna, una madre che ha deciso di trasformare l’esistenza di suo figlio in un film documentario. Il protagonista in questione, è il cantautore Zach Sobiech. Chi è Zach Sobeich? Abbiamo già affermato che la vita di questo ragazzo è degna di essere narrata. Questo perché Zach Sobiech, è un musicista di soli diciotto anni, deceduto nell’anno 2013 per via di un osteosarcoma. La diagnosi della malattia è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci sono storie che vale la pena raccontare. Non tanto per glorificare il protagonista e gli altri personaggi che vi appaiono. Piuttosto, è bene narrarle al fine di rendere indelebile un pezzo di passato. Nonché, per aiutare chi si trova perso e confuso nel frenetico fluire della vita. Laura Sobeich, è una donna, una madre che ha deciso di trasformare l’esistenza di suo figlio in undocumentario. Il protagonista in questione, è il cantautore. Chi èSobeich? Abbiamo già affermato che la vita di questo ragazzo è degna di essere narrata. Questo perché, è un musicista di soli diciotto anni, deceduto nell’anno 2013 per via di un osteosarcoma. La diagnosi della malattia è ...

