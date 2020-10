Serie D | i pronostici della 4^ 5^ giornata di campionato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Torna in campo nel weekend laD con le garequartadi(5^ gironi A e C). Vediamo insieme tutti i. GIRONE A Caronnese-Chieri 1, Arconatese-Castellanzese X, Casale-Bra 2, Folgore Caratese-Pont Donnaz Hone Arnad E. 2, Fossano-Città di Varese 1, Imperia-Sestri Levante X, Lavagnese-Gozzano 2, Legnano-Saluzzo 1, Sanremese-Borgosesia 2, Vado-HSL Derthona 1. GIRONE B Casatese-Brusaporto X, Fanfulla-Seregno 2, NibionnOggiono-Sporting Franciacorta 1, Ponte San Pietro-Breno 1, Scanzorosciate-Villa Valle 1, Sona-Real Calepina X, Virtus Ciserano Bergamo-Desenzano Calvina 1, Vis Nova Giussano-Caravaggio 2. GIRONE C Ambrosiana- Union Clodiense C.S. 2, Arzignano Valchiampo-Adriese 2, Belluno-Trento 2, Campodarsego-Luparense X, Cartigliano-Manzanese ...