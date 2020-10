Sanità e scuola infiammano il conflitto tra Stato e Regioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Invocare la collaborazione istituzionale nella seconda emergenza Covid è una cosa che fanno tutti, ministri e governatori: metterla in pratica è un altro paio di maniche. Sono ore difficili a Palazzo Chigi e nelle sedi delle Regioni: il numero dei contagi ha superato quota 10 mila su 150 mila tamponi, dunque una proporzione ancora bassa rispetto al picco della scorsa primavera, e tuttavia il numero fa impressione, cresce esponenzialmente ogni giorno e mette in tensione i responsabili delle istituzioni. Che infatti hanno cominciato a litigare. Anche se poi hanno lo stesso obiettivo: prendere misure restrittive oggi per evitare un lockdown generalizzato domani, nella consapevolezza che fermare di nuovo il Paese darebbe un colpo micidiale all’economia proprio mentre si stava verificando il rimbalzo del Pil da tutti aspettato per poter guardare al 2021 ... Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 ottobre 2020) Invocare la collaborazione istituzionale nella seconda emergenza Covid è una cosa che fanno tutti, ministri e governatori: metterla in pratica è un altro paio di maniche. Sono ore difficili a Palazzo Chigi e nelle sedi delle: il numero dei contagi ha superato quota 10 mila su 150 mila tamponi, dunque una proporzione ancora bassa rispetto al picco della scorsa primavera, e tuttavia il numero fa impressione, cresce esponenzialmente ogni giorno e mette in tensione i responsabili delle istituzioni. Che infatti hanno cominciato a litigare. Anche se poi hanno lo stesso obiettivo: prendere misure restrittive oggi per evitare un lockdown generalizzato domani, nella consapevolezza che fermare di nuovo il Paese darebbe un colpo micidiale all’economia proprio mentre si stava verificando il rimbalzo del Pil da tutti aspettato per poter guardare al 2021 ...

LuigiGallo15 : La scuola in questo momento è il luogo più sicuro in cui stare per mascherine, distanziamento e regole serie. De Lu… - fattoquotidiano : Licenziamenti facili, scuola pro imprese e più sanità privata: l’Italia che vuole Confindustria in un documento di… - AzzolinaLucia : Questi sono i dati sui contagi a scuola alla data del 3 ottobre, raccolti attraverso il monitoraggio realizzato con… - Black7Soul8 : RT @LunatiLuciano: ADESSO GLI ITALIANI SI CURERANNO CON I MONOPATTINI E LE ROTELLE DEI BANCHI, QUELLE CHE MANCANO NEI CERVELLI DI QUESTI IM… - dariochierchia : RT @marioerdrago: Morale: nonostante qualche eccezione l'apporto delle regioni è stato catastrofico La sanità è stata distrutta dalle poli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità scuola Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera