Orlando l' accoglione | flop l' adozione dei rifugiati

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 ottobre 2020) A Palermo l'unicosi chiama Leoluca. È clamoroso il fallimento del progetto per l'accoglienza ainelle famiglie della città: all'appello del sindaco in pratica non ha risposto nessuno. Lo si è appreso grazie ad un'interrogazione presentata dal consigliere comunale della lega, Igor Gelarda, che aveva fiutato il, a giugno dell'anno scorso, si era messo in testa – nel pieno della polemica con Salvini, ricorda l'esponente leghista – di dimostrare che i palermitani erano pronti alle politiche di accoglienza fin dentro le loro case. La risposta al bando comunale è stata impietosa: solo 4 famiglie palermitane, sulle 262 mila censite in città, hanno fatto domanda e solo 2 quelle che poi hanno davvero manifestato ...