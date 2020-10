“Non ti dimenticherò mai”, Rudy Zerbi commosso per la morte inaspettata di Veronica (Di sabato 17 ottobre 2020) Dietro la corazza di giudici integerrimi, si nascondono tanti sentimenti: così anche Rudy Zerbi cede alle emozioni e appare commosso per la morte della 19enne Veronica Franco. Veronica Franco è stata la cantante in sedia a rotelle che ha portato il suo talento, il suo entusiasmo e la sua voce sul palcoscenico di ‘Tu si … L'articolo “Non ti dimenticherò mai”, Rudy Zerbi commosso per la morte inaspettata di Veronica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Dietro la corazza di giudici integerrimi, si nascondono tanti sentimenti: così anchecede alle emozioni e appareper ladella 19enneFranco.Franco è stata la cantante in sedia a rotelle che ha portato il suo talento, il suo entusiasmo e la sua voce sul palcoscenico di ‘Tu si … L'articolo “Non ti dimenticherò mai”,per ladiproviene da www.meteoweek.com.

Pazq63 : @trescogli Anche bollite le amavo e le amo. Ma le mie preferite sono quelle ancora non mature da cadere dal riccio.… - DesiMalafronte : RT @Dracouis: Raga io mai mi dimenticherò di Kimi con la camicia nera (o forse era blu scuro non si capiva bene) all'incontro del 4 settemb… - sebsducks : RT @Dracouis: Raga io mai mi dimenticherò di Kimi con la camicia nera (o forse era blu scuro non si capiva bene) all'incontro del 4 settemb… - mervxds : senti io e miei amici lo abbiamo visto derubare una vecchia nella metropolitana di londra e lo hanno scagionato sol… - _girlfromMars : Saranno pure passati due anni dal concerto ma le emozioni sulla pelle le ricordo ancora come se fosse ieri. Il 17 o… -