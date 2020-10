Moto | Aragon; pole Moto3 a Fernandez

SkySportMotoGP : #Moto2, @Marco12_B: 'Valentino Rossi ci segue da casa e ci dà tanti consigli'. VIDEO #AragonGP ???? #SkyMotori… - Gazzetta_it : #MotoGP #Aragon, #Quartararo più forte del dolore: pole. #Morbidelli 4°, #Dovizioso 13° di rabbia - Gazzetta_it : #MotoGP #AragonGP, #Dovizioso fuori in #Q1. #Tardozzi: “Non possono tirarlo altri” - scommesse_it : Moto3: pole di Fernandez davanti a Vietti, Fenati sesto - ebenesport : Info - Moto - MotoGP - Aragon - GP d'Aragon : Fabio Quartararo de retour en piste - -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Aragon

Nonostante la rovinosa caduta nel terzo turno di proe libere, il leader del Mondiale Fabio Quartararo stringe i denti e conquista la pole di Aragon battendo di 46 millesimi nel suo ultimo "time attack ...Pasticcio Ducati in Q1 e Dovi fuori dal Q2 per 0.02 Nemmeno l’infortunio riesce a fermare uno straordinario Fabio Quartararo, caduto questa mattina in FP3, che si prende la pole del GP Aragon col ...