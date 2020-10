LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: iniziata la gara. Lara Mori parte bene, attesa per le Fate (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 L’Audace conclude la rotazione al corpo libero: 11.550 di Mezzalira, 11.300 di Flaugnatti, 10.650 di La Rosa. 15.01 La Gal Lissone sta faticando tanto alla trave: 10.850 di Leon, 10.600 di Acosta Pereira, 9.550 di Bernardi. 15.00 Ottimo esercizio dalla giovanissima Viola Pierazzini: 13.150 alle parallele (4.7 il D Score). Fa meglio della sua capitana Lara Mori (12.600). 14.58 Corpo Libero Gym Team ha chiuso la sua rotazione al volteggio, spicca il 14.350 di Sara Riccairdi affiancata dal 12.3 di Bizzotto e dal 12.2 di Villatora. 14.57 Molto convincente il voltegio di Sara Ricciardi, che strappa 14.350 (5.0, un decimo di bonus). 14.56 Lara Mori esegue un discreto esercizio da 4.5 di D Score e ottiene 12.600 sugli staggi (senza bonus). ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 L’Audace conclude la rotazione al corpo libero: 11.550 di Mezzalira, 11.300 di Flaugnatti, 10.650 di La Rosa. 15.01 La Gal Lissone sta faticando tanto alla trave: 10.850 di Leon, 10.600 di Acosta Pereira, 9.550 di Bernardi. 15.00 Ottimo esercizio dalla giovanissima Viola Pierazzini: 13.150 alle parallele (4.7 il D Score). Fa meglio della sua capitana(12.600). 14.58 Corpo Libero Gym Team ha chiuso la sua rotazione al volteggio, spicca il 14.350 di Sara Riccairdi affiancata dal 12.3 di Bizzotto e dal 12.2 di Villatora. 14.57 Molto convincente il voltegio di Sara Ricciardi, che strappa 14.350 (5.0, un decimo di bonus). 14.56esegue un discreto esercizio da 4.5 di D Score e ottiene 12.600 sugli staggi (senza bonus). ...

OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: la Polvere di Magnesio è tornata! Alle 14.30 la gara, le Fate in ped… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Serie A senza diretta tv e streaming. Differita su DAZN, DIRETTA LIVE scritta e cronaca su OA… - softieyoongs : ho fatto pure ginnastica e della live neanche l’ombra what goes on - softieyoongs : guardateli come vanno in live mentre sto facendo ginnastica -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: inizia la gara! In pedana dopo 8 mesi. Attesa per le Fate OA Sport LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: la Polvere di Magnesio è tornata! Alle 14.30 la gara, le Fate in pedana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Finalmente si torna in gara! Riabbracciamo la Polvere di Magnesio dopo un’ ...

Ginnastica artistica oggi, Serie A Napoli: orari, tv, streaming, diretta in chiaro

Oggi sabato 17 ottobre (ore 14.30) si disputa la terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica, sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Finalmente si torna in gara! Riabbracciamo la Polvere di Magnesio dopo un’ ...Oggi sabato 17 ottobre (ore 14.30) si disputa la terza tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica, sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a ...