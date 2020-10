Governo, Rosato “non vedo rischi ma serve uno scatto in più” (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non vedo rischi per il Governo. Io vedo i rischi che comporta per il Paese un Governo che non fa tutte le cose che dovrebbe fare”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il deputato di Italia Viva, Ettore Rosato, che dice no ad “un Governo il cui obiettivo non è quello di risolvere i problemi ma di andare avanti qualche altro mese”. “Penso che tutti abbiamo interesse a dare un’accelerazione e il primo ad avere questo interesse dovrebbe essere proprio il presidente Conte – sottolinea Rosato -. Noi riconosciamo il grande lavoro che sta facendo ma mi sembra che serva uno scatto in più anche in termini di decisioni che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nonper il. Ioche comporta per il Paese unche non fa tutte le cose che dovrebbe fare”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il deputato di Italia Viva, Ettore, che dice no ad “unil cui obiettivo non è quello di risolvere i problemi ma di andare avanti qualche altro mese”. “Penso che tutti abbiamo interesse a dare un’accelerazione e il primo ad avere questo interesse dovrebbe essere proprio il presidente Conte – sottolinea-. Noi riconosciamo il grande lavoro che sta facendo ma mi sembra che serva unoin più anche in termini di decisioni che ...

Io vedo i rischi che comporta per il Paese un governo che non fa tutte le cose che dovrebbe fare”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il deputato di Italia Viva, Ettore Rosato, che dice no ...

Agli italiani la politica interessa sempre meno, man mano cresce la paura per il morbo. È così passato nella generale indifferenza ...

