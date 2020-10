Golf: Matt Wallace solo in testa allo Scottish Championship 2020 a un giro dal termine. Paratore 51°, Scalise 60° (Di sabato 17 ottobre 2020) Matt Wallace continua la propria corsa in testa allo Scottish Championship 2020, e questa volta lo fa da solo. Dopo il terzo giro, infatti, è lui il leader a Fairmont, con la costanza che lo ha contraddistinto in tutto il torneo. Per lui le terze 18 buche si chiudono con uno score di 66 colpi, portando il totale a 18 sotto il par grazie al -6 odierno frutto di un eagle e quattro birdie. Per il trentenne di Hillington c’è la caccia alla quinta vittoria sull’European Tour, che sarebbe anche la prima da due anni a questa parte. Al secondo posto, con tre colpi di ritardo, c’è l’altro inglese Garrick Porteous, anche lui autore di un giro in -6 e pertanto in grado di mantenere il ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)continua la propria corsa in, e questa volta lo fa da. Dopo il terzo, infatti, è lui il leader a Fairmont, con la costanza che lo ha contraddistinto in tutto il torneo. Per lui le terze 18 buche si chiudono con uno score di 66 colpi, portando il totale a 18 sotto il par grazie al -6 odierno frutto di un eagle e quattro birdie. Per il trentenne di Hillington c’è la caccia alla quinta vittoria sull’European Tour, che sarebbe anche la prima da due anni a questa parte. Al secondo posto, con tre colpi di ritardo, c’è l’altro inglese Garrick Porteous, anche lui autore di unin -6 e pertanto in grado di mantenere il ...

L'inglese Matt Wallace ha portato il suo attacco e con un 67 (-5) e lo score di 132 (65-67, -12) ha raggiunto, recuperandogli tre colpi, lo spagnolo Adrian Otaegui (132 - 62 70) in vetta alla classifi ...

