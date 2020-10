Franceska Pepe assente al GF VIP 5: i retroscena e i dubbi sui veri motivi (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e Franceska Pepe era assente. I telespettatori si sono subito accorti che la modella non era seduta in studio vicino a Myriam Catania e Fulvio Abbate. Poco dopo, Alfonso Signorini ha svelato che Franceska era assente giustificata per un mal di schiena che le ha impedito di essere in puntata. Sarà la verità? Per Franceska problemi con la produzione del GF? Non è la prima volta che la Pepe ha problemi con la produzione del GF VIP 5. Dopo la lite dietro le quinte con un’autrice del reality, la modella si era lamentata che la produzione non aveva indagato abbastanza sui voti irregolari giunti dalla Spagna, voti che avevano salvato Adua Del Vesco per un ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 eera. I telespettatori si sono subito accorti che la modella non era seduta in studio vicino a Myriam Catania e Fulvio Abbate. Poco dopo, Alfonso Signorini ha svelato cheeragiustificata per un mal di schiena che le ha impedito di essere in puntata. Sarà latà? Perproblemi con la produzione del GF? Non è la prima volta che laha problemi con la produzione del GF VIP 5. Dopo la lite dietro le quinte con un’autrice del reality, la modella si era lamentata che la produzione non aveva indagato abbastanza sui voti irregolari giunti dalla Spagna, voti che avevano salvato Adua Del Vesco per un ...

LaMammaN1 : - PADANO_LIBERO : @gg_dalil @SimonettaIzzo ? Vergognasse no è? Per dire personalmente io preferisco le scarpe della Bella Franceska a… - 1N0MONACI : RT @LucillaMasini: Vittorio Sgarbi: “Io faccio sesso come un rapace. Franceska Pepe l’ho portata nel cesso per 18 minuti”. Aveva la dissent… - SacchiGg : RT @LucillaMasini: Vittorio Sgarbi: “Io faccio sesso come un rapace. Franceska Pepe l’ho portata nel cesso per 18 minuti”. Aveva la dissent… - ArBlabla : RT @Tristan__esdpv: IL VIDEO DELLA SERATA HO PIANTO SE SEI ARRABBIATO PERCHÉ NON TE L’HO DATA PUOI DIRLO FRANCESKA PEPE OPINIONISTA FISSA #… -