Commisso: «Vincere con la Fiorentina è il mio obiettivo e non ho mai fallito. Su Chiesa…» (Di sabato 17 ottobre 2020) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione degli obiettivi che ha con il club viola Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione. Queste le sue parole. RISTRUTTURARE FRANCHI – «Era la mia prima idea, ti ricordi? Ma io ora dico: lo stadio è di proprietà dello Stato da 90 anni, e dunque possono prendere i soldi dallo Stato e ristrutturarlo, se vogliono. Per me è pure meglio. Ma perché hanno aspettato Rocco per dire che devono ristrutturarlo? Perché non hanno fatto un concorso internazionale? Perché non hanno ingaggiato prima i vari Fuksas, i vari Renzo Piano per disegnare il progetto? Qui tutto è utile per criticare. Ma alla fine ho capito qual è il punto a cui vogliono arrivare. Ora qualcuno vuole ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Rocco, presidente della, ha parlato a La Nazione degli obiettivi che ha con il club viola Rocco, presidente della, ha parlato a La Nazione. Queste le sue parole. RISTRUTTURARE FRANCHI – «Era la mia prima idea, ti ricordi? Ma io ora dico: lo stadio è di proprietà dello Stato da 90 anni, e dunque possono prendere i soldi dallo Stato e ristrutturarlo, se vogliono. Per me è pure meglio. Ma perché hanno aspettato Rocco per dire che devono ristrutturarlo? Perché non hanno fatto un concorso internazionale? Perché non hanno ingaggiato prima i vari Fuksas, i vari Renzo Piano per disegnare il progetto? Qui tutto è utile per criticare. Ma alla fine ho capito qual è il punto a cui vogliono arrivare. Ora qualcuno vuole ...

