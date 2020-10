“Un gesto pianificato e violento”. Massimo Bossetti, dal carcere la lettera contro una delle persona più amate (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Un gesto pianificato e violento che merita indifferenza, in questo modo si è esclusa dalla famiglia Bossetti. Non credo di dover sperperare ai quattro venti come quella persona è abituata (a diffondere, ndr) le cose private e familiari solo per mettere in risalto la propria visibilità e notorietà”. Dal carcere di Bollate, dove sta scontando la pena per il delitto di Yara Gambirasio, con la condanna definitiva decretata dalla Corte di Cassazione il 12 ottobre 2018, Massimo Bossetti risponde alla sorella gemella Laura, che in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi aveva rivelato di voler voltare pagina e cambiare cognome. “Presto cambierò cognome, dopo quello che è successo è straziante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Une violento che merita indifferenza, in questo modo si è esclusa dalla famiglia. Non credo di dover sperperare ai quattro venti come quellaè abituata (a diffondere, ndr) le cose private e familiari solo per mettere in risalto la propria visibilità e notorietà”. Daldi Bollate, dove sta scontando la pena per il delitto di Yara Gambirasio, con la condanna definitiva decretata dalla Corte di Cassazione il 12 ottobre 2018,risponde alla sorella gemella Laura, che in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi aveva rivelato di voler voltare pagina e cambiare cognome. “Presto cambierò cognome, dopo quello che è successo è straziante ...

