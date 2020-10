Stefano Bettarini al GF Vip come concorrente: “sorpresone” per Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alfonso Signorini lo aveva annunciato, ed ora potrebbero concretizzarsi: al GF Vip 5 arrivano nuovi concorrenti. Nei giorni scorsi erano spuntate le prime indiscrezioni con i nomi di chi avrebbe potuto varcare la famosa Porta Rossa. Tra questi, anche quello di Claudia Galanti che però nelle passate ore ha prontamente smentito. Adesso però, spunta un’anteprima... L'articolo Stefano Bettarini al GF Vip come concorrente: “sorpresone” per Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli! proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alfonso Signorini lo aveva annunciato, ed ora potrebbero concretizzarsi: al GF Vip 5 arrivano nuovi concorrenti. Nei giorni scorsi erano spuntate le prime indiscrezioni con i nomi di chi avrebbe potuto varcare la famosa Porta Rossa. Tra questi, anche quello di Claudia Galanti che però nelle passate ore ha prontamente smentito. Adesso però, spunta un’anteprima... L'articoloal GF Vip: “sorpresone” perproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Manuel_Real_Off : Non ho capito il gioco, no scusate! Gelato? ?? #GFvip - stefanochelotti : STEFANO BETTARINI DI NUOVO CONCORRENTE DI #GFVIP NON CE LO MERITIAMO ! SCHIFO. - veracegossip : ???? #repost @reality.news.ita a Stefano Bettarini sarà un nuovo concorrente del GFVIP. ???? Cosa ne pensate? ???? Comm… - ccochi4 : Stefano Bettarini al #GFVIP Già lo vedo a braccetto con Zelletta e Enock che parlano di calcio - trashtvstellare : STEFANO BETTARINI ENTRA AL #GFVIP DOVE C'È ANCHE DAYANE?????? -